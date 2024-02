Brambati: “Lautaro fu proposto alla Juve ai tempi di Paratici e Nedved”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati avrebbe rivelato un retroscena relativo a Lautaro Martinez , bomber dell' Inter e attuale capocannoniere della Serie A. Secondo l'ex calciatore, in passato il calciatore sarebbe stata offerto alla Juventus . Ecco le sue parole: " Lautaro era stato proposto a 11 milioni di euro quando c'erano Nedved e Paratici , poi andò all' Inter ".

Inoltre, sul campionato ha aggiunto: "La Juventus mi sembra indebolita, anche se di poco. Al di là del campionato sorprendente, almeno per me, le altre due sono venute meno. Il Milan, che ha avuto uno stravolgimento di rosa, ha perso punti all'inizio e si è dimostrata inferiori per vari motivi. Le pretendenti non ci sono state".