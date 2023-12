Brambati: “Juventus-Roma se la aggiudicherà la difesa più compatta”

Massimo Brambati ha parlato del confronto in Serie A tra Juventus e Roma: per l'ex calciatore non sarà un match particolarmente spettacolare

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato dello scontro in campionato tra Juventus e Roma . Ecco le sue parole: "Non credo sarà una partita che ruberà l'occhio dello spettatore. Credo che la vinceranno paradossalmente coloro che difenderanno meglio, con più convinzione e compattezza. Credo che siano due allenatori e due squadre che difendono molto bene, non solo con i difensori ma di squadra proprio".

Inoltre, sulla crescita del rendimento dei giocatori della Juventus ha aggiunto: "McKennie è cresciuto. Per me non era da Juventus ma si sta dimostrando ora importante in questo rilancio dei bianconeri. Vanno fatti i complimenti ad Allegri per aver inserito tanti giovani e rilanciato altri, vedi non solo McKennie ma anche Kean. Bonucci alla Roma? Guardo il campo e le sue prestazioni non sono brillanti, sia a livello fisico e atletico. Per me le motivazioni fanno tanto, magari hanno inciso anche queste".