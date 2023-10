Brambati: “Juventus incompleta già prima di Fagioli e Pogba”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha voluto rispondere all'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Recentemente quest'ultimo ha affermato che la Juventus sarebbe una squadra completa: opinione con il quale l'ex calciatore non si troverebbe d'accordo. Ecco cosa ha detto Brambati: "La Juventus non è completa per niente. Con Fagioli anche fuori ora sono anche incompleti numericamente. La Juve può anche giocare solo una partita a settimana, ma devi sfruttarla per lavorare bene quella settimana. Vedo che Milan, Inter e Napoli sono più forti, ma nettamente".