Brambati: “La trattativa per Dybala non credo sia finita qui”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della querelleDybala. Infatti, oggi, dopo l'incontro tra l'argentino e la Juventus, è emerso da diverse fonti che l'ex Palermo non ha trovato l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2022. Ecco le parole del procuratore: "Allora intanto per fare una valutazione del genere bisognerebbe stare all’interno di una delle due parti. Va detto che poi Dybala si sta facendo assistere da una persona che non ha altri calciatori e che quindi, secondo me, è sbagliata e debole. Due ore di incontro sono poche per fare una trattativa completa, perciò io credo che non sia finita qui. Anche pensando alla volontà del calciatore che sembrava volesse rimanere. Non sappiamo poi chi fosse l’interlocutore dall’altro lato. Io non credo che i dirigenti della Juventus siano all’altezza del ruolo che ricoprono perché vengono da un mondo diverso dal calcio. Poi ho letto che non ci fosse nemmeno Agnelli, mi sembra una cosa strana che per un calciatore del genere non fosse presente il presidente."