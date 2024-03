Brambati: “Atalanta favorita. Vedrei bene Gasperini alla Juventus”

Brambati ha parlato della prossima sfida in Serie A della Juve: per l'ex calciatore, l'Atalanta di Gasperini sarebbe favorita alla vittoria

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del prossimo match di Serie A tra Juventus e Atalanta. Ecco le sue parole: "Vedo favorita l'Atalanta, poi non si sa se recupera McKennie e con Alcaraz out la Juve ha il centrocampo da inventare. Ci sono giocatori che non hanno la forza e la qualità per poter sopperire a queste mancanze. In più manca Vlahovic davanti, e oggi uno come lui pesa".