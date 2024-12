Braglia: “La Juve è prigioniera dei propri leader”

Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida con la Fiorentina.

Ecco le sue parole a TMW Radio: "Obbligo di vittoria per il Milan sì, è una partita tra due deluse del campionato. Entrambe avevano traguardi diversi. Anche un ko per la Roma sarebbe grave, perché metterebbe in crisi anche lei. Entrambe hanno problemi ambientali, vedo un percorso ad ostacoli per entrambe. Fonseca? I veri responsabili di questa situazione? Ibrahimovic e poi Furlani e Moncada. Ibra avrà le responsabilità sulla scelta dell'allenatore, ma alla società interessa solo l'aspetto economico, che non si sposa con gli obiettivi sportivi".

Su Juve-Fiorentina

“La Fiorentina è una bellissima realtà, mentre la Juve è prigioniera dei propri leader. L’inespressività è dettata dal fatto del grosso equivoco che c’è con Vlahovic. Non mi stupirei se fosse venduto a gennaio. E’ il grosso equivoco che ha Motta, è il più grande ostacolo nel vedere il calcio che ha espresso a Bologna. Inter? E’ vero, quando ci sono partite chiave Inzaghi non sbaglia quasi mai, già dai tempi della Lazio. Inzaghi ha grandi meriti nell’espressione dell’Inter di oggi. Forse l’unica cosa che gli si può imputare è il senso di appagamento che si sta vedendo un po’ quest’anno”.