Bertolini: “Abbiamo molta fame. Girelli in area è micidiale”

Milena Bertolini, commissario tecnico dell'Italia femminile, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, in vista dell'imminente impegno nell'Europeo in Inghilterra. Queste le sensazioni: "Abbiamo molta fame. In Inghilterra, all’Europeo, inseguiremo un piacere personale e collettivo. Però ho avvertito le ragazze: non ci dobbiamo portare dietro il peso del passato e di quel Mondiale felice. Affogheremmo".