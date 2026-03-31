Bosnia-Italia, il ministro Abodi: “Sarò presente. Vogliamo vincere”

Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a margine dell’evento dedicato al 25º anniversario del Servizio Civile Universale, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Bosnia-Italia di questa sera. Di seguito le sue parole: “A fianco agli uomini di Gattuso, questa sera, saremo 60 milioni di italiani.
Non so dire quello che accadrà, è difficile dirlo. Sicuramente non si tratta di una partita semplice, ma lo spirito deve essere quello dei giorni più nobili. C‘è la voglia di andare a questi Mondiali, di giocarli, per cui ci affidiamo a tutta la squadra e a Gattuso in particolare. Non penso in negativo. Se dovesse andare bene, però, dovremo cambiare passo.”