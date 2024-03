Bosco: “Se la Juventus avrà la possibilità sostituirà Allegri”

Andrea Bosco ha parlato del futuro della panchina della Juve: per il giornalista, il club vorrebbe sostituire il tecnico Massimiliano Allegri

Intervistato a Radio Bianconera, Andrea Bosco ha parlato della stagione e del futuro della Juventus . Ecco le sue parole: "Ha sprecato un sacco dei punti che aveva, basti pensare che ha vinto una partita nelle ultime sette, qualcosa decisamente non da Juventus . Vedremo cosa succederà da qui alla fine. Allegri ? Se la società avrà i soldi per sostituirlo, lo sostituirà”.

Inoltre, sul ricorso dell'ex dirigente bianconero Antonio Giraudo ha aggiunto: "Laddove Giraudo dovesse aver ragione succederebbe la fine del mondo. La giustizia sportiva sarebbe da riformare in toto e anche la posizione di Gravina, al quale ho dato la mia solidarietà per quello che gli sta succedendo, sarebbe da discutere. Malagò non parla mai a caso e si è detto molto preoccupato".