Borussia-Juventus, Tudor parla in mixed e sentite che dice...

Tudor ha parlato in mixed Zone al termine della partita tra Juventus e Borussia Dortmund: ecco le sue parole

Le parole di Tudor al termine della partita contro il Borussia. Ecco cosa ha detto in mixed Zone:

Soddisfatto sia del risultato che della prestazione? Qual è la sua analisi di questa amichevole col Borussia Dortmund?

«Abbiamo spinto, sia con chi è partito titolare sia con chi è subentrato. Come avevo detto, l’idea era dare minuti a tutti: chi ha giocato solo mezz’ora ha svolto poi un lavoro supplementare. In questo modo domani avremo il giorno libero e martedì ripartiremo».

David si muove molto e sembra creare spazi per i compagni, come abbiamo visto con Conceicao e Yildiz. Può essere una chiave per l’attacco?

«Era la sua prima partita vera con la Juventus contro un avversario di livello. Si è mosso bene, concentrato sulle cose che doveva fare. Certo, c’è ancora un po’ di stanchezza, non è abituato ai carichi che abbiamo sostenuto. Con più freschezza tutto sarà più semplice».

C’è qualcosa che oggi non ha visto rispetto alla preparazione? E a che punto sono i nuovi rispetto al resto del gruppo?

«È sempre difficile fare paragoni. Come detto prima della gara, sono partite di agosto: manca brillantezza e velocità nelle gambe. Ma i ragazzi hanno dimostrato grande applicazione nel fare le cose nel modo giusto, e questo va bene. È comunque un allenamento di agosto».

Per Bremer è stato un test impegnativo contro un attaccante forte. Come sta, visto che si è accasciato a terra?

«Sta bene. Abbiamo giocato un tempo con serietà. Ora vedremo come gestire i minuti mercoledì e sabato contro l’Atalanta. Poi sarà già il momento di pensare alla partita con il Parma».

Con così poco tempo a disposizione, al rientro in Italia si aspetta di avere Kolo Muani o altri rinforzi dal mercato?

«Abbiamo già parlato di mercato, non è cambiato nulla rispetto a ieri. La risposta è la stessa».

Quindi potrebbe trovarsi nuovi innesti già per le prossime amichevoli…

«Non cambia nulla che io torni o meno. Ieri era ieri, oggi non è successo nulla di nuovo».

Un giudizio sulla prova di Rugani?

«È un giocatore affidabile, esperto, sbaglia poco e può darci una mano».

Nel finale ha variato parecchio a centrocampo. Ieri aveva parlato di Koopmeiners mediano, oggi abbiamo visto Douglas Luiz in più ruoli…

«Douglas oggi era nella posizione di Yildiz. Ha il gol nel sangue e, nel mio sistema, lo vedo più avanzato che davanti alla difesa, proprio perché può segnare».

Si sta quindi lavorando per trattenerlo?

«Io lavoro con i giocatori che ho, li tratto tutti allo stesso modo. Poi vedremo cosa accadrà. È giusto così, perché non si sa mai come andrà. Per ora continuo ad allenare questi ragazzi».

Si aspettava già oggi un’ora di questa intensità?

«Devo rivedere la partita per un’analisi completa. Mi è sembrata comunque una gara seria, con un po’ di caldo e di stanchezza. I ritmi saliranno, ma era importante che nessuno si facesse male e così è stato».

Lei è considerato un motivatore…

«Credo che tutti gli allenatori debbano esserlo, altrimenti manca qualcosa. La vittoria di oggi conta poco, sono partite di agosto. L’importante è aver avuto l’atteggiamento giusto, la voglia di fare e mettere minuti nelle gambe per prepararsi al momento in cui conterà davvero».