Borussia Dortmund-Juventus: dove vedere la parita

Nuovo test amichevole dei bianconeri che giocheranno contro i tedeschi nell'amichevole in programma in Germania

La Juventus ha quasi ultimato la seconda parte della sua preparazione, che l’ha vista allenarsi in Germania al quartier generale dell’Adidas. Dopo un’intensa settimana di lavoro, i bianconeri sono attesi domani dall’amichevole contro il Borussia Dortmund, in programma in casa dei gialloneri nel pomeriggio di domani.

L’orario e dove vederla

Il calcio d’inizio della partita è fissato per le 17:30, con la Juventus che dopo il match farà ritorno a Torino, dove da lunedì continuerà la preparazione che porterà all’inizio del campionato, in programma tra due settimane. La partita di domani sarà trasmessa sia su DAZN che sul canale Nove, con i tifosi bianconeri che potranno tornare a vedere i loro idoli in azione.