Borussia Dortmund-Juventus: dove vedere la parita

La Juventus ha quasi ultimato la seconda parte della sua preparazione, che l’ha vista allenarsi in Germania al quartier generale dell’Adidas. Dopo un’intensa settimana di lavoro, i bianconeri sono attesi domani dall’amichevole contro il Borussia Dortmund, in programma in casa dei gialloneri nel pomeriggio di domani.
L’orario e dove vederla
Il calcio d’inizio della partita è fissato per le 17:30, con la Juventus che dopo il match farà ritorno a Torino, dove da lunedì continuerà la preparazione che porterà all’inizio del campionato, in programma tra due settimane. La partita di domani sarà trasmessa sia su DAZN che sul canale Nove, con i tifosi bianconeri che potranno tornare a vedere i loro idoli in azione.