BORUSSIA D. vs JUVENTUS / Altra vittoria per la Juventus! 0-2!

90′ – La Juventus si impone – I bianconeri conquistano la seconda vittoria estiva, offrendo una buona prova sul campo del Borussia Dortmund.
89′ – Rete del Borussia – Beier realizza con un destro preciso, approfittando di un errore in uscita di Adzic.
86′ – Ritmo più basso – L’intensità della gara cala e aumentano gli errori tecnici da entrambe le parti.
82′ – Cambio nel Borussia – Kabar entra in campo al posto di Svensson.
80′ – Djalò vicino al gol – Bella manovra della Juve con Djalò che calcia di destro, ma la conclusione è troppo debole per impensierire Kobel.
65′ – Maxi turnover Juve – Entrano Pinsoglio, Gatti, Djalò, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Miretti, McKennie, Douglas Luiz e Vlahovic.
64′ – Borussia ancora in avanti – Errore di Cambiaso, ma Locatelli interviene e sventa una situazione insidiosa.
61′ – Borussia pericoloso – Mischia in area bianconera, ma la difesa riesce a cavarsela.
58′ – Quattro sostituzioni per il Borussia – Dentro Nmecha, Ozcan, Brandt e Beier, escono Adeyemi, Bellingham, Gross e Sabitzer.
52′ – GOOOOOOL JUVENTUS – Splendida iniziativa di Joao Mario che serve Yildiz. Il numero 10 vede l’inserimento di Cambiaso, che con un sinistro potente insacca sotto la traversa.
49′ – Juve subito in avanti – Contropiede di Conceicao che crossa in area, ma la difesa del Borussia allontana il pericolo.
46′ – Sostituzione Juventus – Bremer lascia il campo, al suo posto entra Rugani.
46′ – Riparte il match – Fischio d’inizio della seconda frazione di gioco.
45′ – Si chiude la prima frazione di gioco
44′ – Sostituzione Borussia – Sule lascia il campo, al suo posto entra Couto.
42′ – Gioco interrotto – Problema muscolare per Sule, costretto ad abbandonare il terreno di gioco.
40′ – Thuram spreca l’occasione – Grande azione su punizione della Juventus: Yildiz serve Thuram, ma il tiro finisce altissimo sopra la traversa.
37′ – Juve pericolosa – Cross di Conceicao per Yildiz che colpisce di testa, ma Kobel blocca senza difficoltà.
35′ – Ancora Thuram – Il centrocampista bianconero tenta la conclusione dalla distanza, palla fuori.
33′ – Ammonito Gross – Cartellino giallo al mediano del Borussia per una vistosa trattenuta su David.
32′ – Tentativo Borussia – Cross insidioso di Gross, Di Gregorio attento blocca a terra.
29′ – Juventus ancora in avanti – Conceicao serve in area Cambiaso, che non riesce a fare la sponda.
27′ – Conclusione di Thuram – Ripartenza di Conceicao che mette in mezzo per Thuram, ma il tiro non crea problemi a Kobel.
25′ – Borussia pericoloso – Bellingham crossa un pallone insidioso, ma il tentativo si spegne sul fondo.
22′ – Buona Juventus – I bianconeri mostrano personalità e riescono ad aggirare il pressing avversario.
20′ – Tentativo di Yildiz – Numero del fantasista bianconero che prova il tiro a giro, palla di poco a lato.
16′ – Cambio Borussia Dortmund – Esce Hummels, oggi alla sua ultima partita da professionista, entra Sule.
15′ – GOOOOOOL JUVENTUS – Azione verticale perfetta: Kalulu mette un gran cross per Cambiaso, che di sinistro batte Kobel.
12′ – Giallo a Conceicao – Ammonizione per proteste al numero 7 juventino.
10′ – Juve in affanno – Fase favorevole al Borussia, la Juventus fatica a ripartire.
7′ – Guirassy di testa – L’attaccante del Borussia svetta, ma il colpo di testa termina a lato.
5′ – Fallo di Kelly – Il difensore inglese anticipa Anton, ma l’arbitro fischia un fallo piuttosto discutibile.
3′ – Joao Mario ammonito – Fallo del terzino destro su Adeyemi, cartellino giallo.
1′ – Calcio d’inizio
16:11 – Formazioni ufficiali
Annunciate le scelte iniziali di Kovac e Tudor per Borussia Dortmund–Juventus:
Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Bensebaini, Bellingham, Guirassy, Groß, Hummels, Sabitzer, Svensson, Ryerson, Adeyemi.
Panchina: Couto, Ozcan, Nmecha, Brandt, Beier, Sule, Haller, Drewes, Ostrzinski, Mayer, Campbell, Mane, Inacio, Albert, Kabar, Diallo, Azhil, Benkara, Kaba, Luhrs, Gobel, Degener, Boyamba, Huning. Allenatore: Kovac.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.
Panchina: Perin, Pinsoglio, Fuscaldo, Gatti, Vlahovic, Gonzalez, Arthur, McKennie, Adzic, Kostic, Miretti, Rugani, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal, Djalo, Rouhi, Gil Puche, Pietrelli. Allenatore: Tudo