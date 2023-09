Union Berlino, il post social di Bonucci: “Non vedo l’ora di iniziare”

Sul proprio profilo Instagram l'ex bianconero ha postato alcune immagini con addosso la maglia della squadra tedesca. A margine delle foto un messaggio: "Per me è qualcosa di speciale fare il passo all'estero per la prima volta nella mia carriera. All'Union ho l'opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di sostenere la squadra nel suo percorso in tre competizioni impegnative con la mia esperienza. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova tappa della mia carriera. Forza Union!".