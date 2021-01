Bonucci: “Questo è lo spirito che dobbiamo mettere in campo. Ora testa al Sassuolo, dobbiamo inanellare vittorie su vittorie”

TORINO- La Juventus continua bene il suo 2021 e, dopo il successo per 4-1 sull’Udinese all’Allianz Stadium, vince anche lo scontro con la capolista Milan. A San Siro, grazie alla doppietta di uno scatenato Federico Chiesa e al gol di Weston McKennie, la squadra di Pirlo interrompe l’imbattibilità dei rossoneri, portandosi ora al quarto posto (approfittando dei passi falsi di Inter e Napoli) a -7 dalla vetta con una gara in meno. Prossimo impegno in calendario la gara a Torino contro il Sassuolo, prima dell’altro big match di San Siro contro l’Inter di Conte, oggi ko contro la Sampdoria. Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita, Leonardo Bonucci è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero 19 bianconero:

“Siamo venuti con la consapevolezza di dover fare una gara importante, ancor di più dopo i risultati del pomeriggio Abbiamo dominato dall’inizio alla fine, creato tanto e rischiato sui nostri errori. Ci abbiamo creduto tanto, abbiamo creato e questo deve essere lo spirito che dobbiamo mettere in campo. Partita decisiva? Sapevamo che si sarebbe dovuto giocare ed eravamo concentrati sull’obiettivo. Dobbiamo vincere e fare risultato senza guardare la classifica. Come detto era importante dopo quello che è successo nel pomeriggio, la squadra ha ancora fame. Prossimi impegni? Pensiamo a domenica con il Sassuolo, quello è il nostro obiettivo. Al resto penseremo dopo. Dobbiamo inanellare vittorie dopo vittorie per essere più credibili e diventare ancora più squadra”. Ma attenzione perché, proprio dopo la grande vittoria contro il Milan, sono arrivate clamorose novità anche per il mercato bianconero: >>>> Ecco la sorpresa per l’attacco: spunta un nome totalmente nuovo! <<<<