Bonucci: “Lite Agnelli-Conte? Cose che succedono. Con il Napoli vogliamo i 3 punti”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero ha analizzato la situazione del club, parlando poi anche della lite tra Agnelli e Conte dello scorso martedì: “Lite Agnelli-Conte? C’è poco da aggiungere, le immmagini parlano chiaro. Quello che è successo è brutto, ma non sta a me giudicare, bastano le immagini. Noi dobbiamo essere d’esempio ma a volte diventa difficile in certe situazioni: in campo a volte perdi la testa.Dobbiamo essere quelli che tracciano una linea, ma in alcune partite la tensione e l’adrenalina ti fanno compiere qualcosa di diverso rispetto a quello che vorresti essere e a quello che vorresti trasmettere. Certi episodi possono succedere e sono poi amplificati dallo stadio vuoto, dove si sentono anche gli starnuti. Bisognerebbe però cercare di non enfatizzare, chiunque può avere tensioni in ambito lavorativo che poi purtroppo sfociano in litigate. Siamo sempre esseri umani e a volte certe situazioni possono sfuggire di mano. A volte non ci si faceva caso con lo stadio pieno, ma non è niente di nuovo. Comunque noi proveremo a stare più attenti. Purtroppo quando la posta in palio è alta può succedere”.

Il rapporto con Gattuso e la trasferta di Napoli

Gattuso? “Ho avuto la fortuna di averlo come allenatore al Milan. Mi ha aiutato tanto, parliamo di un grande allenatore che ha a disposizione un grande staff. Auguro loro tutto il meglio possibile. Napoli? La partita di Supercoppa va archiviata, ci aspetta un’altra partita sabato prossimo. Non credo alla loro crisi, hanno ottimi giocatori che da soli possono vincere le partite. Noi dobbiamo portare a casa i tre punti e proseguire la rincorsa con gli stessi valori e la stessa attenzione che abbiamo messo in campo fin qui. Loro giocheranno con Osimhen davanti e attaccheranno di più la profondità rispetto alla partita che abbiamo visto in Supercoppa. Abbiamo l’obbligo di andare a Napoli e portare a casa i tre punti”.