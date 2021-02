Lite Agnelli-Conte: la FIGC apre un’inchiesta

TORINO- Continua il grande stato di forma della Juventus. Grazie allo 0-0 di martedì sera all'”Allianz Stadium”, la squadra di Andrea Pirlo ha staccato il pass per la seconda finale di Coppa Italia consecutiva, “proteggendo” il 2-1 di “San Siro”, dove una doppietta di Cristiano Ronaldo ribaltò l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. A tenere banco in questi giorni, però, è sicuramente lo scontro a distanza tra Antonio Conte e il presidente juventino Andrea Agnelli. Il tecnico leccese, innervositosi per un presunto rigore non concesso alla sua squadra, ha rivolto qualche gesto e qualche parola di troppo alla dirigenza bianconera prima di far ritorno negli spogliatoi al termine del primo tempo. Dopo il fischio finale dell’arbitro, la risposta di Agnelli non si è fatta attendere: il presidente bianconero ha infatti rivolto qualche parola poco elegante all’indirizzo dell’ex tecnico. Una vicenda che ha subito fatto scalpore, già a partire dal post-partita, in cui lo stesso Conte domandava maggior educazione alla sua vecchia squadra. Oggi erano attese le sentenze del Giudice Sportivo, da cui ci si attendeva un provvedimento duro verso i due.

Il Giudice Sportivo non ha però preso posizioni in merito alla vicenda. Nel comunicato emesso in questi minuti, si tiene infatti conto solamente della squalifica di Alex Sandro, diffidato e ammonito, che salterà la finale di Coppa contro l’Atalanta, che ha eliminato il Napoli nella serata di ieri. In casa Inter, per lo stesso motivo, squalificato Marcelo Brozovic. La FIGC, però, vuole vederci chiaro. Come riferito infatti dall’ANSA, la Procura ha aperto un’inchiesta sul caso. Il capo ufficio Giuseppe Chinè ha infatti aperto un’inchiesta sui comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per spiegare meglio la situazione è stato convocato anche il quarto uomo dell’incontro, il signor Chiffi. Novità sulla vicenda sono attese nelle prossime ore.