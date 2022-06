Agresti: “Per Pogba manca l’annuncio. Pronta offerta per Morata”

Il noto giornalista, vicino al mondo bianconero, ha parlato in una live Twitch di Goal Italia, facendo il punto sul calciomercato bianconero.

redazionejuvenews

Romeo Agresti, giornalista molto vicino all’ambiente bianconero, è stato ospite di una live sul canale Twitch di Goal Italia per parlare del mercato della Vecchia Signora. Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti per la permanenza a Torino di Alvaro Morata. Sono continui i contatti bianconeri con l'Atletico Madrid: "Nelle prossime ore ci sarà un’offerta della Juventus ai Colchoneros. Il club spagnolo ha fatto sapere che non è interessato a contropartite, ma che con i bonus si potrebbe raggiungere un accordo. Inoltre, per i bianconeri Morata è una necessità in quanto non verrebbe tenuto come prima punta ma come esterno di attacco".

C'è poi la situazione di Paul Pogba. Il francese è il colpo più atteso dal popolo bianconero e sembra essere sempre più vicino: "La Juventus ha fatto quello che doveva fare, ora si attende, ma per i bianconeri è chiusa, manca solo l’annuncio".

Il capitolo esterni, tra Angel Di Maria, che convince sempre meno per mancanza di motivazioni, e le sue alternative: "El Fideo ha suscitato un po' di fastidio nei confronti della dirigenza bianconera in quanto non riesce a prendere una decisione in tempi brevi. Per Berardi sono stati avviati dei contatti, ma non è detto che verrà recapitata un’offerta. Berardi, però, è pronto al salto di qualità. Nei prossimi giorni potrebbero uscire altri nomi. Antony, a oggi, non è mai stato vicino alla Juve".

Infine c'è la situazione di Cuadrado. Erano circolate voci di una rottura del colombiano con la società, ma ieri lo stesso giocatore ha smentito una sua partenza attraverso un messaggio sui social. La situazione: "La Juve gli ha fatto proposte per un rinnovo biennale. Cuadrado è fondamentale per i bianconeri, secondo me resta quest’anno e l’anno prossimo potrebbe andare via a zero. Con la 40ª presenza in campionato si è aggiudicato un altro anno di contratto".