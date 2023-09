Bonucci contro la Juve: i legali preparano l’azione giudiziaria

I legali di Bonucci si preparano a presentare un'azione giudiziarie contro la Juve per danni professionali e d'immagine

Prima l'esclusione dalla rosa, poi la cessione all'Union Berlino: per l'ex capitano della Juve Leonardo Bonucci è stata un'estate molto complicata. Dopo quanto successo, però, il difensore è intenzionato a continuare per vie legali.