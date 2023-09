Bonucci: “Grande opportunità. Nazionale? Vedremo. Sulla Juve….”

Intercettato dai microfoni di Sky, Leonardo Bonucci ha dichiarato: "Sono concentrato su questa grande opportunità, sono felice di andare in una società in ascesa e l'entusiasmo che ho respirato parlando con loro è stato importante. In più gioca la Champions, la Bundes è un grande campionato... Sono pronto ed eccitato. Con la Juventus poteva finire meglio? Sono discorsi che affronteremo. Sulla Nazionale vedremo , adesso l'importante è iniziare a fare bene con l'Union".

Termina così la lunga storia d'amore dopo 12 stagioni con la maglia della Juventus: il centrale classe '87 lascia la Serie A, con i tedeschi che sono riusciti a superare nelle ultime ore Lazio e Genoa. Dopo essere stato messo alla porta in estate, ora l'ex capitano bianconero si trasferirà in Bundesliga a zero e a titolo definitivo (il suo ingaggio verrà coperto per il 30% dalla Juve). Con questa nota ufficiale la società bianconera rende nota la manovra che ha portato il classe '87 in Bundes: "Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2022/2023 pari a € 5,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".