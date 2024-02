Bonolis: “Juve costruita per vincere. E’ la principale avversaria dell’Inter”

Inoltre, sulla Juventus ha aggiunto: "La Juve fino ad ora nel ritorno ne ha avute tante facili, avrà le partite più complicate dopo. Avendo già affrontato la Fiorentina e la Juve e dovendo affrontare a breve Roma ed Atalanta dunque, mi auguro che il prosieguo possa essere meno impervio per noi. L'Inter è stata costruita per vincere perché è un dovere societario di chi la comanda pensare ogni anno a come trionfare, da sempre. Così come il Milan e la Juve stessa che nonostante alcune difficoltà ha speso fortune importanti per alcuni giocatori. La Juve si poteva assemblare meglio sicuramente. Manca un vero regista a mio parere. Locatelli è un grande giocatore, ma non ha le caratteristiche di un regista. E' come se mettessimo Calhanoglu a fare l'esterno sinistro per esempio".