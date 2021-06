Boniperti e l’Avvocato, il saluto di Lapo: “Di nuovo insieme, per sempre”

Il tweet

Giorno triste per il mondo Juventus. Nella notte, all'età di 92 anni, si è infatti spento Giampiero Boniperti, presidente onorario bianconero, dopo una vita passata tra il campo e dietro la scrivania per la sua amata "Vecchia Signora". Tutto il popolo juventino ha voluto ricordare il "presidentissimo" quest'oggi, e Lapo Elkann non fa differenza. Tramite un tweet sul suo profilo ufficiale, il rampollo della famiglia Elkann ha postato una foto di Boniperti in compagnia di suo nonno Gianni Agnelli, lo storico "Avvocato" che a sua volta contirbuì a rendere grande in Italia e nel mondo il "Madama". "C’è un filo invisibile che tiene unite le persone. Di nuovo insieme, PER SEMPRE" è il messaggio con cui Lapo ha descritto la foto: