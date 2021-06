Il cordoglio del mondo Juve per Boniperti: “Lui era la Juve”

Il cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente

Nella notte si è spento l'ex Presidente della Juventus Giampiero Boniperti : oltre al cordoglio della società bianconera, che ha celebrato l'ex giocatore con un lungo messaggio di addio sul suo sito ufficiale, anche altri esponenti del mondo dello sport e di quello bianconero hanno voluto porgere il suo ultimo saluto ad un dirigente in grado di cambiare la visione del calcio, e il cui motto è ancora quello dei bianconeri: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta".

"Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà.

Io le devo tutto o quasi, da calciatore, e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono.

Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo, come voleva lei.

!In queste ore così tristi ho pensato a lungo ai tanti ricordi che ho del Presidentissimo. Lo rivedo nell'esultanza di un grande campione, nell'abbraccio dei tifosi allo stadio e per strada, negli occhi orgogliosi di una ragazza che vuole realizzare i suoi sogni di calciatrice, nei sacrifici di un genitore. Noi siamo una famiglia, e Giampiero Boniperti ce lo ha insegnato, sta a noi non dimenticarlo mai.