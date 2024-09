Bonini: “Sorpreso e non preoccupato dai risultati della Juve”

Massimo Bonini ha parlato dell'avvio di stagione della Juventus: l'ex calciatore dei bianconeri sarebbe sorpreso positivamente dal rendimento

Intervistato per Radio Bianconera, Massimo Bonini ha parlato dell’avvio di stagione della Juventus di Thiago Motta. L’ex calciatore bianconero avrebbe rifiutato la tesi di una squadra che desterebbe qualche preoccupazione, manifestando anzi sorpresa per la velocità con il quale Thiago Motta starebbe forgiando positivamente i suoi dettami. Ecco le sue parole: “Non credo sia un problema, sono invece sorpreso dai risultati ottenuti da Motta in questa fase iniziale della stagione. Il tecnico ha una mano una squadra praticamente rifondata, molti calciatori non avevano mai giocato insieme. Il tecnico italo-brasiliano è stato molto abile, prendendo decisioni forti, su tutte escludere Danilo dai titolari e passare la fascia da capitano a Gatti. I tre pareggi avvenuti in quel modo fanno riflettere, ma il gruppo è nuovo e necessita di tempo. L’esordio in Champions è stato molto positivo, ora bisogna attendere la crescita”.

Bonini: “Attacco? Non tutte le responsabilità sono di Vlahovic”

Successivamente, l’ex bianconero si è focalizzato sulle difficoltà della Juventus di trovare la via delle rete: “La criticità mi pare ci sia in attacco. Chi gioca davanti deve fare i movimenti utili anche ai centrocampisti. Vlahovic non segna? Le responsabilità non sono tutte sue. Vedo a volte che le ali tornano indietro, invece dovrebbero saltare il difensore avversario, come avveniva ai miei tempi. Servono le sovrapposizioni. Insomma, è fondamentale il movimento sena il pallone”.