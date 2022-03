Boniek: “Heysel notte tristissima. Spagna ’82 grande rimpianto”

L'ex centrocampista di Juve e Roma, entrato nella Hall of Fame del calcio italiano, ripercorre alcuni momenti importanti della sua carriera.

La Vecchia Signora lo acquistò dopo il Mondiale di Spagna '82, in cui si mise in luce con la sua Polonia, con 4 gol segnati contro Belgio e Perù, battendo la concorrenza della Roma, dove poi ha concluso la sua carriera. Il 'Mundial' vide poi il successo degli Azzurri in finale contro la Germania, dopo aver battuto in semifinale proprio i polacchi. Una gara che però 'Zibì' non ebbe la possibilità di giocare, a causa di una squalifica: "Resta un grande rimpianto. Sarebbe stata una delle partite più importanti della mia carriera, se avessi avuto la possibilità di giocarmela sarei più sereno oggi. Non so come sarebbe andata, ma a volte mi chiedo cosa sarebbe successo se quella partita l'avesse saltata Paolo Rossi e non io".