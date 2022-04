Boniek: “Dybala grande giocatore. Rigore inter? Morbido, morbido..”

L'ex giocatore ha parlato della partita della Juventus di ieri sera contro l'Intere e della situazione legata al futuro del numero 10 bianconero Paulo Dybala

L'ex calciatore, tra le altre della Juventus, Zbigniew Boniek ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch'io Sport, ai quali ha parlato della partita di ieri sera tra la Juventus e l'inter, vinta dai nerazzurri: "È stata una bella partita, sentita da tutte e due le parti: quando si vince segnando un gol è meritato, anche se la Juventus è stata poco fortunata. L'Inter però è stata molto brava. Alla fine prevalgono polemiche, accuse e analisi approfondite su cose scontate. L'unica cosa che mi dà fastidio nel calcio di oggi è che i calciatori sono forti fisicamente ma cascano come prugne appena toccati o sfiorati da qualcuno. Rigore per l'Inter? Uno che mette il piede sopra quello di un altro compie un fallo, ma è talmente casuale che con il movimento può succedere. Il calcio è dinamico, è chiaro che può capitare: secondo il regolamento è rigore, ma non vorrei che ora il calcio assomigliasse al basket, uno sport senza contatto. È un rigore morbido morbido. La ripetizione? Il Var è intervenuto perché l'arbitro non avrebbe convalidato il gol ma avrebbe dato punizione alla Juve".