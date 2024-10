Boni: “Juventus non tra le candidate allo Scudetto”

Boni ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus: per l'ex calciatore, i bianconeri non farebbero parte del novero delle candidate

Intervistato per News.Superscommesse.it, Loris Boni ha parlato della lotta per la conquista dello Scudetto. Sfida che, per l’ex calciatore, non includerebbe la Juventus: “Non mi sta convincendo particolarmente e non mi ha dato quella sensazione di essere solida; è composta da un buon gruppo, ma non credo possa essere tra quelle squadre in grado di contendere per lo Scudetto. Sono piuttosto fiducioso sul Milan, se riesce a trovare più continuità, migliorando la fase difensiva, può essere un avversario difficile per tutti; ho visto spunti interessanti da diversi singoli, oltre a mostrare una certa compattezza di squadra”.

Boni: “La sfida sarà tra Inter e Napoli”

L’ex calciatore ha proseguito: “Avendo visto questa prima parte di campionato, sento di proporre due nomi per lo Scudetto: Inter e Napoli. (…) L’Inter, come ho già ribadito più volte da inizio stagione, resta la più completa, perché ha qualità tecnica superiore ed esperienza nell’affrontare i momenti più critici. Il Napoli sta andando molto forte, Conte è stato bravo a riassestare un iniziale periodo di difficoltà, oltre ad avvalersi di innesti nuovi e importanti, a cominciare da Lukaku che sta facendo vedere ottime cose. Sta dimostrando di essere un ottimo allenatore anche in questa squadra. Inoltre, può giocare soltanto il campionato ed è un grande vantaggio”.