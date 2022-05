Bonaventura: “La partenza di Vlahovic a gennaio ci ha sorpresi”

Il centrocampista della Fiorentina, ha detto la sua sulla stagione 2021-22 del club gigliato, sul centravanti serbo della Juve e sul futuro.

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di Repubblica. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato dell'ottima stagione della sua squadra: " Raggiungere l'Europa è la testimonianza del lavoro e del progetto di una società in crescita . E questo si vede e si respira anche tra noi giocatori. Ci saranno più impegni e sarà importante gestire bene la stagione perché l' asticella si alzerà sicuramente per noi . Dovremo mantenere alto il livello. V olevamo l'Europa a tutti i costi . È stata una bellissima serata, speriamo di viverne anche di migliori in futuro perché questa squadra può fare anche meglio".

Poi Bonaventura ha parlato del passaggio alla Juventusdi Vlahovic e del rapporto con Italiano: "Quando un ragazzo di vent'anni segna tutti quei gol, ci si può attendere che vada via. Ma non ci aspettavamo che lui decidesse di andare via a gennaio, nel mezzo della stagione. Siamo rimasti un po' sorpresi da questo ma la Fiorentina ha fatto bene: abbiamo continuato a creare tanto e sono arrivati due attaccanti forti come Cabral e Piatek. Nel 2020, una volta svincolato dal Milan, mi sarebbe piaciuto andare a giocare per Gasperini. Avevo parlato anche con Juric. Mi piaceva il loro modo di giocare. Poi sono venuto alla Fiorentina: il primo anno ci sono state alcune difficoltà, ma poi ho trovato un allenatore che gioca con lo stesso imprinting. Ecco cosa ha portato. Sono molto contento di aver fatto questa scelta".