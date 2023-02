Bonanni: “Allegri non ha più nulla da perdere alla Juventus”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Sarri sta facendo il suo ma in questa situazione può puntare alla Champions perché manca la Juventus. La Lazio è in discesa, deve fare qualcosa. Manca ancora molto e non mi preoccuperei troppo, ma devi ricominciare a correre. La Fiorentina ad oggi non la vedo più pronta e capace di poter prendere chi le è davanti. Deve puntare molto forte sulla Coppa Italia e lo sanno benissimo. Tutta la stagione passerà per l'approdo in finale, dove puoi regalarti l'Europa.