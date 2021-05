Calciomercato Juventus, euforia Champions: ora un colpaccio è più vicino!

TORINO - La Juventus è riuscita nell'impresa che fino a qualche settimana fa pareva ormai impossibile, conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Quasi un miracolo, viste le premesse. Ora in casa bianconera dovranno essere comunque fatte delle valutazioni, sia per quanto riguarda la guida tecnica che su alcune cessioni importanti. Ma ovviamente il raggiungimento di questo grandissimo obiettivo cambierà le carte in tavola in vista del prossimo calciomercato bianconero. E infatti ora, con la Champions in tasca, un grande colpo pare essere già molto più vicino <<<