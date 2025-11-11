Bologna-Juve, Skorupski salta ił match. Il club: “Stop di 45 giorni”

Brutta notizia per il Bologna di Vincenzo Italiano. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski dopo l’infortunio rimediato nei primi minuti della vittoria per 2-0 contro il Napoli hanno evidenziato un problema muscolare più serio del previsto.
Come comunicato ufficialmente dal club emiliano, gli esami hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra. I tempi di recupero sono stimati in circa 45 giorni. L’estremo difensore rossoblu, dunque, salterà il match con la Juve, in programma il 14 dicembre al Dall’Ara.