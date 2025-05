Bologna, Italiano: “Champions? Non finisce qui, ci siamo”

Le parole dell'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn al termine della partita di Serie A contro la Juve

Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn al termine della partita di Serie A contro la Juve: “Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi, hanno avuto un ritmo di grande livello. Dopo lo svantaggio abbiamo preso in mano la partita. È anche normale, giochi contro la Juve. Nel primo tempo ci hanno costretto a rincorrerli. Nel secondo tempo non abbiamo avuto il guizzo per chiuderla. Non finisce qui, non cambia nulla ma ci siamo. Siamo capaci di prestazioni ad alto ritmo“.

“Nei primi 15 minuti abbiamo perso qualche duello in mezzo al campo – ha continuato -, non siamo riusciti a contrastare per bene Thuram. Lì ha fatto la differenza. Sul gol potevamo fare qualcosa di più. In quelle secondo palle ci siamo fatti trovare impreparati, poi prese le misure abbiamo fatto bene. Vi confermo di aver visto una grande squadra”.

Sulla doppia sfida contro il Milan: “Dobbiamo prepararla per fare grandi punti e prestazione in campionato. Questo è un bene perché non possiamo staccare la spina. La concentrazione ora è fare punti in campionato. Ci sono ancora 9 punti e in quelle zone di classifica sono un’enormità. Fino all’ultima partita dovremo battagliare. Ci sono tanti scontri diretti e punti in palio. Noi abbiamo ancora 3 partite toste e dobbiamo farci trovare pronti come stasera”.

Infine ha concluso: “È stato un percorso fantastico, non era facile ripetersi con la Champions di mezzo e con il cambio di guida tecnica. Mantenere questo livello e questa mentalità era l’obiettivo. Sapevamo che non era facile ma ci siamo riusciti. Questo è stato davvero un percorso strepitoso”.