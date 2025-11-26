Bodo-Juve, Knutsen in conferenza: "Dovevamo difendere meglio. Pensavo di..."

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bodo/Glimt rilasciate in conferenza stampa al termine della gara di Champions League contro la Juventus

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita disputata contro la Juventus. Questo il suo pensiero sulla sconfitta subita contro i bianconeri di Luciano Spalletti:

Sul potenziale secondo rigore?

“Non era rigore, perchè con un passaggio in più potevamo segnare un gol molto semplice”.

Sul secondo tempo?

“Sono deluso e non sono contento del rendimento della squadra. Noi dovevamo difendere meglio e giocare con più attenzione. Io pensavo di poter chiudere la partita nel secondo tempo, invece la Juventus è venuta fuori e ha ribaltato la partita. Dobbiamo migliorare e lavorare sui nostri errori”.

Ci sono possibilità per il Playoff?

“Ci sono poche possibilità e dobbiamo imparare da questa partita. Noi dobbiamo essere onesti, brutali e pensare alle prossime tre partite che saranno difficilissime. Noi dobbiamo lavorare duramente per affrontare i nostri avversari. Poi con Il Dortmund dovremo difendere meglio rispetto ad oggi”.

Su Hauge?

“Mi sta dicendo delle cose che io non so. Voleva sapere se era pronto per giocare? Hauge quando è entrato era pronto giocare”.

Come mai non siete riusciti a raddoppiare?

“Non ci siamo spaventati, però loro hanno giocatori forti che si sono ritrovati e noi dovevamo fare meglio. A livello fisico alcuni giocatori sono tornati da qualche problema e non possono rendere al meglio per 90′ minuti. Il calcio è una combinazioni di molti fattori. Io non spaventato per le prossime avversarie in Champions League. La Juventus è la squadra che ci ha creato più difficoltà. Loro hanno fatto un grande prestazione e hanno meritato la vittoria”.

È stato così duro anche con la squadra?

“Io voglio essere chiaro e valutare in maniera sincera la prestazione. Io voglio essere chiaro con voi e non sono contento della prestazione. Ho fatto i complimenti alla Juve”.

La Juve è la squadra più forte che avete affrontato?

“La Juventus, nel secondo tempo, è stata la squadra che ci ha messo in maggiore difficoltà. La Juventus ha un livello molto alto di giocatori e quando riescono a giocare di squadra sono molto bravi. Sono stati bravi e hanno giocato meglio nel secondo tempo”.