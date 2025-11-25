Bodo/Glimt-Juve, Yildiz a Sky: "Non penso all'assist o al gol, ma..."

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Bodo/Glimt

È terminato da poco il match di Champions League tra Bodo/Glimt e Juventus: i bianconeri di Luciano Spalletti ottengono una vittoria importantissima per tre reti a due. Al termine della partita è intervenuto Kenan Yildiz ai microfoni di Sky per parlare della prestazione offerta contro i norvegesi. Queste le sue dichiarazioni:

“Prima della partita non sapevo che non avrei giocato ma questa è la decisione dell’allenatore. Quando sono entrato volevo dare il mio meglio. Ve lo dice poco prima della gara? Non troppo, ma sì.

Io gioco sempre per la squadra. Non penso ad assist o gol ma gioco per dare il meglio per la mia squadra.

Se mi dispiace per la giocata fatta nel gol annullato? Sì penso anche io e mi dispiace anche per Miretti perché ha giocato bene e sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.