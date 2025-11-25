Bodo/Glimt-Juve, Perin verso una maglia dal primo minuto: le ultime sulla porta

In vista della gara di Champions League con il Bodo/Glimt, Spalletti potrebbe apportare qualche modifica di formazione: le ultime sulla porta

Si avvicina sempre di più l’impegno di Champions League che la Juventus dovrà affrontare questa contro il Bodo/Glimt. In particolare, in vista della gara di questa sera contro i norvegesi, mister Spalletti potrebbe apportare qualche modifica di formazione rispetto all’undici titolare schierato sabato, nella gara di campionato contro la Fiorentina.

Modifiche che, nello specifico, potrebbero riguardare anche la porta bianconera. In effetti, stando alle ultime novità, l’intenzione di mister Spalletti potrebbe essere quella di schierare dal primo minuto Mattia Perin. Una decisione che non deve essere considerata come una bocciatura per Di Gregorio, ma dettata soltanto dalla volontà del tecnico bianconero di avere sempre pronti due portieri. In effetti, le gerarchie della porta bianconera rimangono chiare e ben definite: il titolare resta Di Gregorio, mentre il dodicesimo è Perin. Ruoli che rimarranno tali anche nella prossima gara di campionato contro il Cagliari, quando Di Gregorio verrà schierato nuovamente dal primo minuto.