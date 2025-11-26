Bodo/Glimt-Juve, Openda a Sky: "Felice per il primo gol. In questi mesi..."

Le dichiarazioni dell'attaccante bianconero rilasciate ai microfoni di Sky al termine del match di Champions League contro il Bodo/Glimt

Al termine della gara tra Bodo/Glimt e Juventus, Lois Openda è intervenuto ai microfoni di Sky. Questo il pensiero del calciatore belga sulla vittoria ottenuta in Champions League contro la squadra norvegese:

“Sorrido perchè sono felice per il primo gol, ma la cosa più importante è la vittoria. Non è stato semplice, però tutti sono stati coinvolti in questa partita, e ci siamo riusciti insieme. Se sono stati mesi difficili per me? Non è stato semplice da qualche mese perchè non segnavo, però mi sono tenuto in forma e avevo il sostegno del club, della mia famiglia e ho sempre mantenuto la fiducia. Non era facile cambiare squadra, so di far parte di una delle squadre più importanti, di uno dei club più grandi del mondo. So cosa devo fare e oggi penso di averlo dimostrato cosa sono in grado e come posso aiutare la squadra. Ma come detto, ci sono riuscito con l’aiuto di tutti e sono pronto per qualunque opportunità mi venga data, oggi l’ho dimostrato.

Se avrò più chance di giocare? Non è questione di avere più opportunità di giocare, come ho detto mi farò sempre trovare pronto qualunque minuto mi sarà concesso. Oggi ho avuto l’opportunità di giocare dall’inizio e ho fatto il mio meglio per aiutare la squadra, ho segnato il mio primo gol per la squadra e sono molto contento, abbiamo portato a casa i nostri primi tre punti in Champions e dopo questo vedremo cosa accadrà”.