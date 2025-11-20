Bodo/Glimt-Juve, meteo avverso ai bianconeri: neve e gelo sul sintetico

Nella prossima sfida di Champions League della Juve, contro il Bodo/Glimt, i bianconeri di Spalletti dovranno fare i conti con il clima

Al rientro dalla sosta nazionali, la Juve di Luciano Spalletti sarà impegnata contro la Fiorentina in campionato e contro il Bodo/Glimt in Champions League. I bianconeri sono venticinquesimi in classifica e, al momento, fuori dalla zona playoff. In questo senso, la prossima partita sarà un crocevia. Il 25 novembre, infatti, la Signora volerà in Norvegia, a Bodo.

I gialloneri sono un avversario particolarmente ostico e da non sottovalutare nelle gare interne. La partita verrà giocata all’Aspmyra Stadion, stadio situato a 300 km sopra il Circolo polare artico. Per martedì, giorno del match, è prevista neve e la temperatura sarà sotto lo zero.

Il campo è sintetico, il clima gelido e i padroni di casa in Europa hanno innalzato un vero e proprio fortino: 29 vittorie su 39 match disputati. Tra gli ultimi successi, la vittoria contro la Lazio (2-0) nei quarti di finale dell’Europa League e un 6-1 rifilato alla Roma di Mourinho nel 2021. La sfida inizia in salita.