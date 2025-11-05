Bodo/Glimt-Juve, massima allerta. L’identikit della squadra norvegese

La Juve, nella prossima giornata di Champions League, affronterà il Bodo/Glimt. Sarà un match pieno di insidie

Nonostante un’ottima gara giocata, la Juve non va oltre il pareggio (1-1) contro lo Sporting CP di Lisbona. I bianconeri occupano il ventitreesimo posto della classifica della League Phase di Champions League e, in caso di vittoria di Club Brugge e Athletic Bilbao, sarebbe fuori dalla zona qualificazione.

In questo senso, la prossima sfida sarà un crocevia. Il 25 novembre, infatti, ci sarà da affrontare il Bodo/Glimt, in Norvegia e i gialloneri sono piuttosto pericolosi nelle gare interne. La gara verrà giocata all’Aspmyra Stadion, situato a 300 km sopra il Circolo polare artico.

Il campo è sintetico, il clima gelido e i padroni di casa in Europa hanno innalzato un vero e proprio fortino: 29 vittorie su 39 match disputati. Tra gli ultimi successi, la vittoria contro la Lazio (2-0) nei quarti di finale dell’Europa League e un 6-1 rifilato alla Roma di Mourinho nel 2021. La sfida non dovrà essere presa in alcun modo sottogamba.