Bodo/Glimt-Juve, massima allerta: le insidie della gara in Norvegia

In vista della sfida di domani contro il Bodo/Glimt, la Juve di Luciano Spalletti dovrà affrontare più di qualche insidia

La Juve non va oltre il pareggio (1-1) contro la Fiorentina e inanella il terzo pari consecutivo. I bianconeri, tuttavia, devono pensare a risollevare le sorti del girone europeo. Attualmente occupano il ventiseiesimo posto della classifica della League Phase di Champions League ed è fuori dalla zona qualificazione.

In questo senso, la sfida di domani sarà un crocevia. Il 25 novembre, infatti, ci sarà da affrontare il Bodo/Glimt, in Norvegia e i gialloneri sono piuttosto pericolosi nelle gare interne. La gara verrà giocata all’Aspmyra Stadion, situato a 300 km sopra il Circolo polare artico.

Il campo è sintetico, il clima gelido e i padroni di casa in Europa hanno innalzato un vero e proprio fortino: 29 vittorie su 39 match disputati. Tra gli ultimi successi, la vittoria contro la Lazio (2-0) nei quarti di finale dell’Europa League e un 6-1 rifilato alla Roma di Mourinho nel 2021. La sfida non dovrà essere presa in alcun modo sottogamba.