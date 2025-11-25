Bodo/Glimt-Juve, l'XI di Spalletti: Adzic dal primo!
Riccardo Focolari
25 Novembre, 20:06
Le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Juve, gara valida per la quinta giornata del maxi girone della Champions League

Tra pochi istanti la Juve scenderà in campo per la quinta giornata della Phase League di Champions League. Gli uomini di Spalletti affronteranno il Bodo/Glimt, all’Aspmyra Stadion, in una gara che si prospetta subito molto complicata a causa delle condizioni meteorologiche. Di seguito l’undici ufficiale del mister bianconero.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, McKennie; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maatta, Høgh, Blomberg. All. Knutsen

