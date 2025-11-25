Bodo/Glimt-Juve, l’XI di Spalletti: Adzic dal primo!

Tra pochi istanti la Juve scenderà in campo per la quinta giornata della Phase League di Champions League. Gli uomini di Spalletti affronteranno il Bodo/Glimt, all’Aspmyra Stadion, in una gara che si prospetta subito molto complicata a causa delle condizioni meteorologiche. Di seguito l’undici ufficiale del mister bianconero.
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, McKennie; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maatta, Høgh, Blomberg. All. Knutsen