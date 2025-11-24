Bodo/Glimt-Juve, l’Aspmyra Stadion un fortino anti-Serie A. La statistica

Oltre al meteo, a preoccupare ulteriormente i tifosi della Juve sono gli scontri diretti: le statistiche delle italiane in Norvegia

La Juve è chiamata all’impresa oltre il Circolo Polare Artico. Domani sera, alle ore 21:00, i bianconeri scenderanno in campo all’Aspmyra Stadion per affrontare il Bodø/Glimt nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per Luciano Spalletti non esistono alternative: la vittoria è l’unico risultato contemplabile.

Per tenere vive le speranze di qualificazione, servono assolutamente i tre punti. La Signora, infatti, occupa la 26ª posizione in classifica (soli 3 punti in 4 gare). Oltre alle condizioni meteorologiche, la Juventus deve preoccuparsi anche degli ultimi scontri dei norvegesi contro le italiane.

La storia recente racconta solo sconfitte per le italiane in quel di Bodø. Indimenticabile, in negativo, il crollo della Roma nel 2021: i giallorossi furono umiliati con un tennistico 6-1, per poi perdere nuovamente 2-1 l’anno successivo. Anche la Lazio non è stata risparmiata: lo scorso aprile, i biancocelesti sono caduti per 2-0, incapaci di adattarsi ai ritmi e all’intensità dei padroni di casa. Serve una gara perfetta per la Juve.