Bodo/Glimt-Juve, Chiellini a Sky: “Siamo in costruzione. Oggi serve vincere”

Le parole di Giorgio Chiellini, in vista della sfida tra Bodo/Glimt e Juve, valida per la quinta giornata del girone della Champions League

Tra pochi istanti la Juve scenderà in campo per la quinta giornata della Phase League di Champions League. Gli uomini di Spalletti affronteranno il Bodo/Glimt, all’Aspmyra Stadion, in una gara che si prospetta subito molto complicata a causa delle condizioni meteorologiche. Di seguito le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport.

È stato un viaggio un po’ particolare…

“Siamo qui, quindi la cosa più importante è esserci. C’è un po’ di venticello, ma non si sta poi così male, dai”.

Tu c’eri a Poznan, a Istanbul col Galatasaray, però hai mai giocato su un terreno di gioco così?

“Sì, a Seattle, in una delle mie ultime partite è stato anche peggio. Poznan peggio ancora di Istanbul a dirla tutta, ma mi sembra che qui le condizioni per giocare ci siano, è una partita importante, tutto il resto sono chiacchiere che facciamo noi, poi quando vai in campo non devi pensare ad altro che a vincere, a fare la partita, contro una squadra che comunque in casa ha fatto grandi risultati negli ultimie due anni. Con rispetto, però sappiamo l’importanza di stasera”.

È la gara più importante?

“No, la più importante è sempre la prossima. Oggi sì, è importante perchè comunque è un crocevia decisivi, una vittoria sarebbe un bello slancio per il prosieguo della stagione, per la Champions e non solo. Giocano anche alcuni ragazzi che hanno avuto meno spazio finora, c’è bisogno anche di freschezza e di velocità e credo che oggi si possa fare qualcosa di buono.

Sappiamo di essere in parte in costruzione, ma siamo qui per velocizzare nel più breve tempo possibile, poi alla fine il tempo è sempre poco e siamo consapevoli dei risultati che dobbiamo fare. Oggi è uno di quelli. C’è mancato qualcosa nelle ultime partite, abbiamo grande fiducia nell’allenatore, nell’esperienza che può dare a tanti ragazzi, affinché possa portarli ad un livello superiore con le performance. Oggi è un primo passo importante, poi continueremo a giocare le prossime partite. Ma intanto pensiamo a stasera perchè una vittoria ci darebbe un bello slancio in Champions.”