Bodo/Glimt-Juve, Gatti out in Champions League? Le ultime

In vista del match di Champions League contro il Bodo/Glimt, il tecnico della Juve dovrà rinunciare probabilmente a Federico Gatti

La Juve ha terminato l’allenamento in vista della sfida contro il Bodo/Glimt. Alle 15 la squadra partirà per la Norvegia e, molto probabilmente, non ci sarà Federico Gatti. In campo c’è il gruppo quasi al completo e, oltre al difensore, sono assenti Bremer, Rugani, Milik e Pinsoglio. Il numero 4 bianconero è alle prese con un attacco febbrile.