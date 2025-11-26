Bodo/Glimt-Juve 2-3: prima storica vittoria in Norvegia!

Una rocambolesca vittoria, grazie al gol di Jonathan David al 91′, regala alla Juve una vittoria importantissima in ottica qualificazione. In attesa delle gare di PSV, Monaco, Pafos, Club Brugge ed Eintracht, gli uomini di Spalletti si posizionano al 21esimo posto nella classifica generale di Champions League.
Tuttavia, c’è anche spazio per una seconda gioia: i bianconeri, infatti, possono festeggiare il primo successo in Norvegia. I tre punti strappati in extremis all’Aspmyra Stadion spezzano la maledizione nella terra dei fiordi. La Signora non era mai andata oltre all’1-1 in quattro partite su quattro.