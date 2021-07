Boban: “Juve e le altre in Superlega? C’è una battaglia legale e la vinceremo”

Il membro del comitato UEFA ha parlato

Zvone Boban, ex difensore e dirigente del Milan ora membro del comitato UEFA, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi come la battaglia legale per la nascita della Superlega (che stando a quanto detto da Boban verrà vinta dall'UEFA) e le accuse dei tifosi italiani e non per la finale contro l'Inghilterra di Euro 2020 che si giocherà a Wembley, in quel di Londra. Queste le sue parole in merito: "La Uefa doveva restituire qualcosa a Johnson per la Superlega? Mi viene da ridere. Ridicolo solo pensare che l’Uefa favorisca una squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita. Gravina è tra quelli che hanno lottato. Ma i veri vincitori sono il calcio, la gente che lo ama e, se devo fare un nome, Ceferin. C’è una battaglia legale. E la vinceremo. Quella reale e calcistica il calcio l’ha vinta contro chi vuole rovinarlo per farlo diventare un business, cancellando centosessant’anni di storia. Solo perché qualcuno non faceva bene i conti delle sue società dobbiamo rovinare il calcio?".