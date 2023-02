Blanchard: “La Juventus deve vincere, mi aspetto il tridente”

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Il risultato maturato allo 'Stadium' è stato ottimo per il Nantes, ma non sarà tutto in discesa. Nulla è ancora deciso, penso che la Juventus proverà a sfruttare la maggior forza ed esperienza per questo genere di partite. E' sempre la favorita. Sarà una bella sfida.Nantes? Sì, c'è fiducia per il passaggio del turno. Anche i tifosi sono molto entusiasti e credono nell'impresa. C'è voglia di far bene, di giocare ad armi pari contro un top club europeo. Il Nantes proverà a giocare la sua partita, cercando di non farsi intrappolare dagli avversari. Lo stadio proverà a spingere con forza i propri beniamini, ma il cammino casalingo non è stato così netto.