Birindelli: “Con la Fiorentina è stata una Juventus ambivalente”

Intervistato per Radio Bianconera, Alessandro Birindelli ha analizzato la prestazione della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Gara in cui il buon gioco si è alternato a momenti decisamente negativi, come del resto la squadra ha fatto vedere nel corso di tutta la stagione. La Juve ad un certo punto si abbassa, restituisce fiducia agli avversari e questi alla fine spesso riescono a conseguire un buon risultato. Non è accaduto contro la Fiorentina che non ha sfruttato alcune occasioni nel secondo tempo. Così i bianconeri sono vicini all'obiettivo stabilito ad inizio stagione, vale a dire la qualificazione in Champions League. Il problema a mio avviso è di natura psicologica non fisica, anche perché con una gara a settimana la Juve ha tutto il tempo per prepararla. Altro elemento da non sottovalutare potrebbe essere la poca esperienza di tanti giovani, il fatto di averli impiegati è un merito di Allegri. Rappresentano un patrimonio per il futuro”.