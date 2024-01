Biasin: “La Juventus si è evoluta con una proposta di gioco diversa”

Dagli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha parlato della Juventus vista nelle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia. Ecco le sue parole: "È un duello che esiste da inizio stagione. Inter e Juventus hanno fatto una marea di punti e andranno avanti fino alla fine continuando a battagliare. La Juventus secondo me ha cambiato proposta di gioco. Prima aveva un'enorme e meravigliosa fase difensiva ma da un mese a questa parte vedo un'evoluzione nel gioco della Juventus e mi fa pensare che questa sia una squadra pronta a dare fastidio fino in fondo".

Inoltre, sugli avversari dell'Inter ha aggiunto: "Se qualcuno non riesce a reggere la pressione per un asterisco è meglio che si faccia da parte, due anni fa l'Inter è passata dalla stessa situazione e ha l'esperienza per provare a non sentire troppo questa pressione e questa fatica. Allegri sta facendo quello che ha fatto Inzaghi nel corso degli ultimi anni e cioè ha dato un valore ad alcuni giocatori che non era certezze e lo stesso sta facendo Allegri".