Biasin: “Juventus-Inter partita non banale. Cuadrado potrebbe giocare”

Fabrizio Biasin ha parlato del match di questa sera tra Juve e Inter: per il giornalista non sarebbe da escludere l'impiego di Juan Cuadrado

Sulle colonne di Libero, Alberto Biasin ha parlato del match di questa sera tra Juventus e Inter . Ecco le sue parole: "Nonostante alcuni evidenti problemi legati ai guai della proprietà, le scelte dei dirigenti e i recenti risultati sportivi hanno riportato l’ Inter nell’élite dei club che attizzano gli investitori (la recente qualificazione al Mondiale per Club 2025, tra l’altro, vale come colossale “acceleratore”)".

Biasin ha proseguito: "Domani sera a Torino si gioca Juve-Inter, partita non banale. Un’eventuale sconfitta dell’attuale capolista trasformerebbe tutti questi peana in brontolii del tipo «ecco, quelli fanno i rinnovi e intanto in campo dormono!», più altre cattiverie gratuite. Ieri l’ex bianconero, ora interista Juan Cuadrado si è allenato con il resto del gruppo e rischia persino di poter giocare 5 minuti. Pensa te che roba".