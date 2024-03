Biasin: “Il mese di risultati negativi della Juventus è ingiustificabile”

Biasin ha parlato del momento della Juve in stagione: per il giornalista, il recente periodo negativo sarebbe difficilmente giustificabile

Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del momento della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Allegri? C’è questa cosa stucchevole dei “pro” che bisticciano con i “contro” e se per caso la Juve vince allora partono gli osanna e se per caso perde “la squadra vale poco”. Anche per Allegri, forse, è giunto il momento di scendere dalla barca. Il suo lavoro resta prezioso, le vittorie indiscutibili, ma è tempo che il nuovo corso (leggi Giuntoli) volti pagina. Parlare di “obiettivo Champions consolidato” dopo un mese di scarsi risultati, significa difendere il proprio operato, ma anche abdicare a un certo tipo di “doverosa” ambizione".