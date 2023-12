Biasin: “Allegri deve pensare a un piano B per la sua Juventus”

Biasin ha parlato della Juventus di mister Allegri: per il giornalista, il tecnico dovrebbe ideare una soluzione alternativa di gioco in più

Dagli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha parlato delle prestazioni viste in questa prima parte della stagione della Juventus . Per il giornalista, nonostante i meriti evidenti del tecnico bianconero, servirebbe pensare ad una soluzione di gioco alternativa. Ecco le sue parole:

"Allegri è bravissimo e la Juve con il suo stile sta facendo una marea di punti ma se diciamo che non è prima per i casi arbitrali diciamo una cosa che non è vera. La Juventus che sta facendo cose egregie in questo campionato ma deve trovare un'alternativa al suo piano A che è fare gol e poi barricarsi dietro".